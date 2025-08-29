「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）阪神が惜敗。先発の大竹耕太郎投手は六回１死満塁となったところで緊急降板した。後を受けたドリスが走者一掃の３点二塁打を浴び、六回途中４失点でマウンドを降りる形となった。試合後、大竹は緊急降板について軸足がつったことを理由に挙げ、「前回の失敗を踏まえて考えてやってきたが、そのへんを出せた部分もあるし、結果的にこうやってマウンドを降りて、チームも負けたので、