木村文乃、ラウール出演のフジテレビドラマ「愛の、がっこう。」第８話が２８日に放送された。初回から背景にあったホスト刺殺事件の犯人が突然判明。前回ラストにホストクラブ「ＴＨＥＪＯＫＥＲ」に現れ、ナンバー１ホストつばさ（荒井啓志）を刺そうとした常連客の会社社長・宇都宮明菜（吉瀬美智子）だった。ホストクラブ「グルラブ」ナンバー１だったジンに、１億円超を使い、当初は私費を使ったがすぐに底をつき…。