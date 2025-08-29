◇パ・リーグオリックス8-1西武（2025年8月29日ベルーナD）オリックスは投打がかみ合っての完勝で、敗れた4位・楽天とのゲーム差を5に拡大。岸田監督は「投げ続けているので、さすがにしんどいとは思いますけど。頑張ってくれてますね」と、7回7安打1失点、122球の熱投で今季9勝目を挙げた先発・九里をねぎらった。4回に左手首付近に死球を受けて悶絶しながらも、出場を続行した頓宮は6回守備から大事を取って交代。「打