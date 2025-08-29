タレントの保田圭（44）が29日までに自身のブログを更新。“大先輩”へのまさかの失態を打ち明けた。26日放送のNHKラジオ第1「ふんわり」（月〜金曜前8・30）にゲスト出演した保田。「リラックスしてモーニング娘。時代のお話を懐かしみながら楽しくお話させて頂きました」放送を振り返り、共演したお笑いタレント・木村祐一とは11年ぶりの再会だったことも明かした。続けて「久しぶりの再会にウキウキしながらスタジオに向