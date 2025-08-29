石破首相と、来日したインドのモディ首相は首脳会談を行い、安全保障、経済、人的交流を柱に協力を強化していくことで一致しました。石破首相「日本とインドは知恵を出し合い、解決策をともに創る共創する、そういった相互補完的な関係を築いていくことこそが、両国の利益にかなうと思っております」両首脳は、今後10年間の具体的な協力の方向性を示す「共同ビジョン」を策定しました。「共同ビジョン」では、日本がインドに対し10