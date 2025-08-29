気象台は、午後10時22分に、洪水警報を五所川原市、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・五所川原市、中泊町に発表 29日22:22時点津軽では、30日昼前まで土砂災害や河川の増水に、30日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■五所川原市□洪水警報【発表】30日昼前にかけて警戒