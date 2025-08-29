◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2025年8月29日甲子園）巨人の阿部慎之助監督（46）は1点差で逃げ切って連敗を4で止め、さすがにホッとした様子だった。中13日での登板となった先発右腕・山崎が6回5安打1失点と好投して3年連続2桁勝利となる10勝目（3敗）。「本当頑張ってくれました」とし、遊撃・泉口、二塁・吉川にダイビングキャッチが相次ぐなどバックの好守にも助けられたことには「もちろんそれもあって、勝ちが付いた