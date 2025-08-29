◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ立命大49-17同大（2025年8月29日MKタクシーフィールド）ラストイヤーに懸ける思いが力みにつながった。スターター3年目の初戦。振り返る立命大QB竹田剛（4年）の顔に、苦笑いが浮かんだ。「普通にプレーすれば良かったのに、自分だけが力んでしまった感じ」RB漆原大晟（2年）のキックオフリターンTDで幕を開けた王者の2025年シーズン。得意の地上戦で追加点を奪いながら、背