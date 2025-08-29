俳優の芳根京子さん（28）が出演する地震保険の新CMが29日公開され、出演をきっかけに自身の“防災意識”の変化について語りました。芳根さんは、「防災リュックも見直しましたし、たくさん買ってて安心だと思っていたお水がちょうど今月が賞味期限だったので慌てて買い直したりとか、定期的に見直すことも大切だなっていうのを、今回感じることができました」と語りました。また俳優という仕事において、芳根さんが最初に行う“準