第104回全国高校サッカー選手権県大会の1回戦が30日行われます。79校66チームが出場する今大会の初戦に並々ならぬ思いで臨むチームを取材しました。30日の1回戦に向けて練習する中野西高校。チーム全員で守備を行い、ゴールに鍵をかけて、得点させないスタイルを掲げています。去年の選手権県大会は2回戦で敗退。その悔しさを晴らすため、チーム唯一のゴールキーパー米澤利