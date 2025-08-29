◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逃げ切り勝ちで2連勝を飾った。右脇腹痛から復帰した栗原陵矢が先制打。先発の上沢直之が6回1失点で10勝目を挙げ、4年ぶり3度目の2桁勝利に到達した。上沢の球数は6回終了時点で107球。2点リードの展開で首脳陣は継投策を選択し、藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹の「樹木トリオ」で逃げ切った。試合後、小久保裕紀監督は「（上沢は）10勝目。もう1イニングと思っ