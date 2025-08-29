◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクの近藤健介が3回に右越えの8号2ランを放った後、左脇腹の違和感のため4回の守備から途中交代した。初回に投ゴロに倒れた際、左脇腹に異変を感じたという。「1打席目の時にちょっと感じて。やっていく中でという。前も（左脇腹を）やっていますし」と振り返った。それでも3回2死一塁で完璧な当たりを右翼席中段に運んだ。「久々に力が抜けて良かったかなと思いま