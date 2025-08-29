◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逃げ切り勝ちで2連勝を飾った。右脇腹痛から復帰した栗原陵矢が先制打。先発の上沢直之が6回1失点で10勝目を挙げ、4年ぶり3度目の2桁勝利に到達した。約2カ月ぶりに1軍復帰した栗原が、2回2死二塁から先制の中前打。9回にも中前打を放ち、復帰戦でマルチ安打と活躍した。試合後、小久保裕紀監督は「いい活躍でしたね。最初のサードゴロ（の一塁送球）を（中村