俳優の浜辺美波さん（25）と福原遥さん（27）が、29日から公開されるWEBアニメで声優として共演。誕生日が1日違いの2人が、アニメのアテレコ収録時にサプライズで誕生日をお祝いされました。2人が共演したのは、JA共済のアニメ『たすけあい story』です。8月29日が誕生日の浜辺さんと、8月28日が誕生日の福原さんに、サプライズで誕生日ケーキが贈られました。誕生日を迎えたということで“一年の抱負”を聞かれた福原さんは「お仕