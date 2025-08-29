石破首相は２９日、インドのモディ首相と首相官邸で約１時間半、会談した。両首脳は、日本の対印民間投資額を１０兆円とし、５年間で５０万人の双方向の人材交流を目標とするなど今後１０年間の協力の方向性をまとめた「共同ビジョン（展望）」を策定した。経済安全保障やＡＩ（人工知能）に関する協力枠組みの創設で合意し、共同声明も発表した。モディ氏の来日は２０２３年５月に広島市で開かれた先進７か国首脳会議（Ｇ７サ