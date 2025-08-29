明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆悩み事の絶えない一日になりそう。ちょっとした連絡ミスでトラブルが起きたり、見落とす情報があったりと、あなたの不注意が原因なりそうです。B型の運勢……★★★★☆気力体力ともに恵まれた一日になります。力仕事やスポーツをするのに最適でしょう。記録更新も夢ではないので、自分の限界に挑んでみ