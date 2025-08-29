第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表は２９日、沖縄セルラースタジアム那覇で社会人チームの沖縄電力と初の対外試合を行い、１―５で敗れた。投手陣は１イニングずつ登板。大阪桐蔭のプロ注目右腕・中野大虎（だいと、３年）がチームでは唯一、無安打無失点に抑えた。１―４の３回に登板した中野は、３番から始まる好打順を遊飛、左飛、投ゴロの３者凡退に抑えた。最速は１４５キロをマーク。