１１月に行われる広島県知事選挙に、副知事の横田美香氏が立候補することで最終調整に入っていることが、関係者への取材で分かりました。 横田氏は呉市出身の５４歳で、１９９５年に農林水産省に入省したのち、富山県副知事や内閣審議官を歴任し、４月から広島県の副知事を務めています。 関係者によりますと、横田氏は１１月の県知事選への立候補に向けて最終調整に入っており 近く正式に立候補を表明するということです。 県