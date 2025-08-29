佐渡金山の世界遺産登録から1年を迎えた新潟県佐渡市で、ご当地ソングを歌う歌手の歌謡ショーが開かれました。 8月28日、佐渡市鷲崎地区で開かれたのは、歌手・小林千花さんの歌謡ショーです。鷲崎地区をテーマにした2曲のご当地ソングの発表から今年で25周年になるのを記念した今回の歌謡ショー。佐渡に憧れて旅をする旅人の気持ちを歌った『鷲崎ふれあい音頭』と佐渡の漁師について力強く歌った『鷲崎