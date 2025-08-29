◆アメリカンフットボールＸリーグ「Ｘ１Ｓｕｐｅｒ」第１節富士通フロンティアーズ３７―０富士フイルム海老名ＭｉｎｅｒｖａＡＦＣ（２９日、秩父宮ラグビー場）アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグの上位リーグ「Ｘ１Ｓｕｐｅｒ」は、東京・秩父宮ラグビー場で開幕。富士通が富士フイルムを下し、好発進した。アメフトでは初めて、ラグビーの聖地で開幕戦を実施。Ｘリーグによると日本社会人協会設立４０年