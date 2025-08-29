新潟県柏崎市の小学校では、地元で栽培され、県内で最も早く出荷されるコメの極早生品種『葉月みのり』について児童が実際に味わいながら学びました。 8月29日、柏崎市の新道小学校で行われたのは、柏崎市と刈羽村で栽培されている銘柄米『葉月みのり』を学ぶ特別授業です。地元の農産物に関心を持ってもらおうと、県内で最も早く収穫を迎えることなど生産者が直々に説明すると、児童からは質問が投げかけられる場面もありました