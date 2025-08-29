◆パ・リーグ西武１―８オリックス（２９日・ベルーナＤ）２回に途中交代したＪ．Ｄ．デービス内野手は、埼玉・所沢市内の病院で「左母指大菱形骨の打撲」と診断された。「２番・三塁」でスタメン出場。２回表、先頭の中川が放った球足の速い打球が、ワンバウンドでデービスの左手首上を直撃。打球はレフト前に転がり、デービスはその場にうずくまった後、トレーナーに付き添われベンチへ退いていた。西口監督は試合後、デ