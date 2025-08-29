8月28日、ブロンズ像2基が盗まれる被害があった新潟県上越市にある高田城址公園。高騰しているという銅を狙った転売目的の犯行なのか…警察が窃盗事件として捜査しています。 28日、上越市の高田城址公園で、公園内に設置された全26基のブロンズ像のうち、女性の顔とカラスをモチーフにした2基が盗まれました。上越市によりますと、28日午前8時半ごろ、公園内にある上越市歴史博物館の職員から「あるはずのブロンズ像がない