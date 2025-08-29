（嘉義中央社）南部の嘉義市や嘉義県などを走る阿里山林業鉄路（阿里山鉄道）のハイクラス新型列車「森里号」の機関車1両と客車5両が完成し、29日に車両基地の嘉義車庫（嘉義市）に搬入された。車体外観は日の出などをイメージした黒、赤、金色で塗装されており、2026年に営業運転を始める見込み。同鉄道を運営する農業部（農業省）林業・自然保育署阿里山林業鉄路・文化資産管理処の報道資料によると、森里号の英語名称は「EVI」