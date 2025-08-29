◇セ・リーグヤクルト2―4広島（2025年8月29日神宮）ヤクルトは3連敗を喫した。あす30日に首位・阪神が勝ち、ヤクルトが敗れると今季の優勝の可能性が完全に消滅する。先発・高梨は初回先頭打者から4者連続奪三振も、2、4回に四球から失点。6回には自身のけん制悪送球から点を奪われた。打線は村上、浜田のソロ本塁打による2点のみ。3安打に終わった。以下、試合後の高津監督との主な一問一答。――高梨は無駄な