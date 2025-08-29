（台北中央社）台湾プロ野球、中信ブラザーズ（中信兄弟）は29日、日本プロ野球、読売ジャイアンツと初めてのコラボデーを9月6、7両日に中部・台中市の台中インターコンチネンタル野球場で開催すると発表した。6日にはジャイアンツOBで「平成の大エース」と呼ばれた斎藤雅樹氏が始球式に登板する予定だ。球場にはジャイアンツの公式マスコットガール「ヴィーナス」のメンバーやマスコットのジャビット、おじいちゃんジャビットが駆