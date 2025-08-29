世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が29日までに自身のSNSを更新。9月14日の防衛戦に向けた美しき肉体を披露した。自身のSNSでは「9月14日に向けて仕上がりつつある身体」と題して投稿。「テクニックもフィジカルも負けないトータ作りを完成させる。待ちきれない」と肉体美のモノクロ写真を公開した。ファンからは「ジャブだけで勝てそう」「もう仕上がってる」「フェザー級に上げたらどんな身体