◇セ・リーグヤクルト2―4広島（2025年8月29日神宮）ヤクルト・浜田太貴外野手が2年ぶりの本塁打を放った。この日1軍に昇格し、即「2番・中堅」でスタメン出場。4月12日のDeNA戦以来となる1軍の舞台で、9回2死から左翼へ今季1号ソロ。広島守護神・森浦の直球を低いライナーでスタンドまで運び「真っすぐを（来ると）信じて。チェンジアップの三振は仕方ないかなと思って強く振った」と振り返った。本塁打は23年8月16