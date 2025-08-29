ややドル売られる、米ＰＣＥ価格指数は予想通りの結果＝ＮＹ為替 ７月米ＰＣＥ価格指数は、前年比＋２．６％、コア前年比は＋２．９％といずれも市場予想と一致した。米１０年債利回りは一時４．２０％台まで低下、ドル相場はやや売りの反応を示している。事前のロンドン市場でややドル買いに傾いた分に調整が入った格好。 USD/JPY147.27EUR/USD1.1658GBP/USD1.3457