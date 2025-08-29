米１０年債利回りは４．２３４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.641（+0.012） 米10年債4.234（+0.031） 米30年債4.913（+0.038） ドイツ2.709（+0.014） 英国4.730（+0.031） カナダ3.415（-0.011） 豪州4.275（-0.011） 日本1.594（-0.019） ※米債以外は10年物