大阪・関西万博は、2025年4月に開幕して以降、実際に訪れた人々からの評判もよく、入場者数が着実に増えている。一方で、「パビリオンの予約が取れない」「地下鉄が止まって帰宅できない」といったトラブルも起きている。各トラブルに対する運営側の対応や、実際にトラブルに遭遇した際に影響を最小限に抑える方法について、大阪出身・在住で万博に15回以上足を運んだ旅行ジャーナリストが紹介する。【画像】人気の「ミャクミャク