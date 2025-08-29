ドル円のピボットは１４７．１７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値147.32高値147.41安値146.77 148.20ハイブレイク 147.81抵抗2 147.56抵抗1 147.17ピボット 146.92支持1 146.53支持2 146.28ローブレイク ユーロ円 現値171.73高値171.80安値171.24 172.50ハイブレイク 172.15抵抗2 171.94抵抗1 171.59ピボット 171.38支持1