◇パ・リーグ西武1―8（ベルーナD）西武先発の高橋光成投手（28）が7回7安打、今季ワースト7失点で7敗目を喫した。2回1死一、三塁で宗に右越え先制3ランとされると、4回無死一、二塁では杉本に左越え適時二塁打を浴びるなど大量リードを許し「先取点を与え、大量失点してしまったところは反省点。もっと大胆なピッチングで攻めてもよかった」と肩を落とした。チームはカード初戦を落とし、再び自力CS進出の可能性が消滅