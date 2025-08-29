【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝147円22〜32銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1652〜62ドル、171円66〜76銭。判断材料が乏しく値動きは限られた。朝方発表された7月の米個人消費支出（PCE）物価指数の発表を受け、ややドル買い円売りが進む場面もあった。