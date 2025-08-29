東芝戦の9回、サヨナラ二塁打を放つJR東日本・篠田＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第2日は29日、東京ドームで1回戦3試合が行われ、JR東日本（東京都）三菱自動車岡崎（岡崎市）日本製鉄瀬戸内（姫路市）が2回戦に進んだ。JR東日本は東芝（川崎市）に9―8でサヨナラ勝ち。8―8の九回に篠田が決勝打を放った。三菱自動車岡崎はJR四国（高松市）に3―1で競り勝った。1―1の五回に豊住の適時三塁打などで2点を勝ち越した。