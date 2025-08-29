「日本ハム５−０楽天」（２９日、エスコンフィールド）日本ハムが首位ソフトバンクに続いて、ほぼ同時に７０勝到達。本拠地での楽天戦は７連勝となった。ソフトバンクがロッテに勝った後、７分後に日本ハムが勝利。新庄監督は「７０勝、何勝とかは関係ないかな」としながら、激しい優勝争いを歓迎した。「ここにタイガースがいたらもっと面白い。こっちに来てもらって。ムチャクチャ面白いですよね？それをファンに見せるの