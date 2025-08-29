【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花による新ユニット“PiKi”新曲「88888888」（読み：ハチハチ）が、二宮和也主演映画『８番出口』のコラボレーションソングに決定した。楽曲は、映画の音楽を担当する中田ヤスタカが手掛けた。 ■映画『８番出口』とのコラボレーションムービーも公開 「88888888」は、映画公開日の8月29日0時から配信がスタ}