29日午前11時すぎ、新潟県上越市内でイノシシが車や自転車に衝突する事故が、5分ほどの間に3件立て続けに発生しました。警察は警戒を呼びかけています。 1件目は午前11時6分ごろ、上越警察署に近い同市藤野新田で道路を走行中の軽トラックの右側面に向かって、体長約1mのイノシシが突進し衝突しました。約2分後の午前11時8分ごろには、100mほど離れた同市下門前の道路を走っていた軽乗用車にイノシシが正面衝突。この2件でケガ