29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比270円安の4万2420円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては298.47円安。出来高は5539枚となっている。 TOPIX先物期近は3058.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.68ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4242