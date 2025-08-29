チアで元日本2位に輝いたというタフネスキャバ嬢が登場。ツインテール姿と引き締まったスタイルのギャップが可愛すぎるセクシーショットを披露した。【映像】元チアダンサーキャバ嬢・まりやさんのセクシーショット（写真あり）8月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#38が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。「タフネスチアダンサー