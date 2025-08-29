9回中日無死一塁、ボスラーが右中間に2ランを放つ＝横浜中日が両軍計6本塁打の乱打戦を制して3連勝。6―6の九回にボスラーの2ラン、加藤匠のソロで3点を勝ち越し。九回に登板の松山が2失点も37セーブ目を挙げた。DeNAは二回にジャクソンの3ランで先行したが、逃げ切れず。