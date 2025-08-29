【ロンドン共同】サッカーの欧州カンファレンスリーグの1次リーグ対戦カード抽選が29日、モナコで行われ、鎌田大地が所属するクリスタルパレス（イングランド）は毎熊晟矢のAZアルクマール（オランダ）などとの顔合わせが決まった。佐野海舟らのマインツ（ドイツ）はフィオレンティナ（イタリア）などとぶつかる。