２８日、中国・北東アジア博覧会で農産品の展示を見る来場者。（長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春8月29日】中国吉林省長春市で27〜31日、第15回中国・北東アジア博覧会が開催されている。現代農業や氷雪産業、エコ産業、高性能機器製造、衛星産業など東北振興の成果が示され、多くの来場者が関心を寄せている。２７日、中国・北東アジア博覧会でチョウセンニンジン製品の説明を聞く来賓。（長春＝新華社記者／許暢）