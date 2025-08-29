ドイツサッカー連盟（DFB）は29日、2027年開催のUEFA U-21欧州選手権の予選に臨むU-21ドイツ代表のメンバーを発表した。今回の招集メンバーには日本代表DF菅原由勢と同じブレーメンに所属するGK長田澪（ドイツではミオ・バックハウス）も選出。ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳のGKは、幼少期を日本で過ごし、川崎フロンターレの下部組織に所属していた。2018年にブレーメンの下部組織に加入し、しばらくはチームのアンダーカテ