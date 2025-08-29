ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は4日目を終えた。4日目6Rで3コースから握って2着に入った瓜生正義（49＝福岡）が堂々の予選トップ通過を決めた。今節は6号艇の初日ドリーム戦を2着でクリア。6戦オール3連対と安定感抜群の走りを見せている。7月には当地通算9度目のVを飾った。「苦手意識があったけど今はない。自分の出せる力を出し切りたい」と意気込む。準優は11R1号艇。こん身の走りで優勝戦ポ