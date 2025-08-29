【ニューデリー共同】インド政府は29日、2025年4〜6月期の実質国内総生産（GDP、速報値）が前年同期比7.8％増だったと発表した。GDPの過半を占める個人消費が7.0％増と堅調に推移し、高い成長を維持した。政府支出や輸出の増加がGDPを押し上げた。業種別では、金融・不動産業が9.5％増、貿易・宿泊・運輸業が8.6％増と好調をけん引した。製造業は7.7％増だったが、鉱業は3.1％減と落ち込んだ。名目GDPは8.8％増と高水準だった