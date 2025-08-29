2026年用の年賀はがきのデザインが発表されました。日本郵便が発行する来年の年賀はがきは、干支にちなんだデザインのものに加え、例年通り、ディズニー年賀はがきも発行されます。ディズニー年賀はがきは、ミッキーマウスとミニーマウスが干支の馬にまたがっているデザインです。日本郵便の発表によりますと当初の発行枚数は7億5000万枚で、2025年に比べ3割ほど、3億枚近く少なくなっていて、2004年用の44億5000万枚をピークに年