「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）巨人が首位・阪神との３連戦の初戦を制し、連敗を４で止めた。打線は阪神先発・大竹に三回まで無安打に抑えられるも、四回１死から泉口、岡本の連打で一、二塁の場面をつくり、岸田の中前へ運ぶ適時打で先制に成功した。同点とされた直後の六回も、１死から泉口、岡本が連打。さらに岸田が四球を選び満塁とすると大竹がアクシデントで降板。２番手・ドリスからキャベッジが右中間