気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を平内町に発表しました。また洪水警報をつがる市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・平内町に発表 29日21:53時点津軽では、30日昼前まで土砂災害や河川の増水に、30日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■五所川原市□大雨警報・土砂