いつもの夢のつもりで近づいてしまったの草原にたたずむ一人の女性。ありふれた風景画に起こった、奇妙な変化とは／丑三つ時、コワい話はこのBarで（1）「コワい話を聞かせてくれたら、1杯おごります」店主をつとめるバー『ジンファーヌ』で、ホラードラマのネタを集めをしていた霊感ゼロの脚本家・エミ。「創作よりも、五感を使って考えたい」と、お客さんから強烈な実話ホラー系の話を聞き出そうとしますが、次第にバー店内にも